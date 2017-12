Professores da rede municipal de SP poderão fazer intercâmbio internacional

COM LUIZ FERNANDO TOLEDO

Professores da rede municipal de Educação de São Paulo poderão fazer intercâmbio internacional em países da América Latina, além de Portugal. A Prefeitura publicou no Diário Oficial da cidade nesta quinta-feira, dia 2, portaria que cria o Programa de Redes de Mobilidade de Docentes. Também está prevista a visita de professores estrangeiros no País.

O objetivo é a troca de experiências de práticas pedagógicas. O programa, que foi aprovado pelos ministros da Educação de 15 países ibero-americanos, envolverá até 520 educadores.

Os educadores devem ficar cerca de uma semana em outro país. A Secretaria Municipal de Educação custeará as passagens aéreas e a Organização dos Estados Ibero-Americanos custeará hospedagem e alimentação. A pasta não informou qual orçamento geral do programa.

Em uma fase inicial, poderão participar, segundo a gestão municipal, os professores, gestores e supervisores que atuam nas unidades educacionais dos 45 Centros Educacionais Unificados (CEUs). As inscrições ocorrerão até 14 de outubro, sendo oito vagas para o intercâmbio em países do Mercosul, com a temática “Currículo e Avaliação de Aprendizagens”. Outras 16 vagas serão para o intercâmbio que inclui Portugal e México, com a temática “Inovação Educacional”.