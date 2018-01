Piso salarial dos professores sobe 13% em 2015

Os professores das escolas públicas da educação básica terão reajuste de 13% neste ano. O piso salarial dos docentes passará de R$ 1.697,39 para R$ R$ 1.917,78 em 2015, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

No ano passado, o reajuste do piso foi de 7,97% sobre o antigo valor. Este havia sido o menor reajuste dos últimos três anos.

O valor do piso é calculado de acordo com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb). O cálculo está previsto na Lei do Piso (nº 11.738/2008), que vincula o aumento ao percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) pressiona o governo para mudanças nas regras, uma vez que o índice de reajuste inviabiliza, segundo a entidade, as finanças do município, inclusive na área educacional. A CNM tem uma reunião marcada no MEC para as 15 horas desta quarta, dia 7, e esperava negociar com o governo antes do anúncio. A CNM já havia estimado esse reajuste com base na evolução do Fundeb.