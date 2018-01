Novo ministro da Educação vai visitar Estados para ver experiências no ensino médio

O novo ministro da Educação, Cid Gomes (Pros), vai percorrer todos os Estados para conhecer detalhes de boas iniciativas educacionais, sobretudo no ensino médio. A primeira parada do novo ministro é Pernambuco, onde Gomes deve desembarcar nesta sexta, dia 9.

A escolha de Pernambuco se deve ao resultado da rede estadual do Estado no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2013. O ensino médio de Pernambuco subiu 12 posições e obteve o maior crescimento no ensino médio entre todos os Estados. Mesmo longe do considerado adequado, que é o índice 6, a rede alcançou a nota 3,6, e empatou com Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais na quarta colocação. Em 2007, Pernambuco ocupava o 21.º lugar.

O ensino médio é apontado como um dos grandes gargalos da educação no País e um projeto de reforma da etapa tem sido debatido nos últimos anos, sem que houvesse grandes mudanças. Gomes prometeu finalizar a reforma em dois anos e já apontou que essa será uma prioridades da sua gestão.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto de educação integral do Estado, que trabalha com protagonismo juvenil, é referência para educadores e redes – como a de São Paulo. Segundo o governo pernambucano, a fatia do orçamento aplicada em educação também subiu. Passou de R$ 1,64 bilhão em 2006 (25,9% de todas as receitas próprias do estado naquele ano) para R$ 3,99 bilhões em 2013 (27,4% das receitas próprias de 2013).

O desempenho médio dos alunos das escolas estaduais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também melhorou. Pernambuco é o Estado nordestino com maior proporção de escolas com notas do Enem 2013 acima da média das estaduais: 32%.