Fusp tira do site lista de contratos e projetos

Atualizado às 17h13

Um “erro no sistema” foi o que teria feito as informações de projetos e contratos terem saído do site da Fundação de Apoio à USP (Fusp), segundo informações da reitoria da universidade. No meio da tarde desta quinta, após a reportagem questionar a universidade e publicar esse texto, os links voltaram a funcionar. O texto original foi atualizado.

A reitoria informou que o novo diretor da Fusp, professor José Roberto Drugowich de Felício, não pediu a retirada das informações do portal e que não tinha conhecimento de que o conteúdo havia saído do ar.

Os projetos podem ser consultados aqui.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As listas de contratos estavam fora do ar desde ontem. Foi por meio delas que a reportagem do Estadão identificou as firmas ligadas a professores. Também havia saído do site as informações dos editais do projeto do BRT de São José dos Campos, em que a Fusp contratou uma empresa no nome da mulher e filha de seu então diretor, José Roberto Cardoso. O contrato é de R$ 546 mil. Após questionamento da reportagem na semana passada, Cardoso se afastou do cargo.

O acesso às informações foi reativado nesta quinta.

Você pode acessar as informações aqui.

Leia mais:

Fundação da USP paga empresas de docentes

Após ser questionado, diretor deixa o cargo

Pesquisadores da USP são sócios de firmas beneficiadas por contratos

‘Há de ser investigado contrato por contrato’, diz OAB

MP abre inquérito para investigar contratos de fundação da USP

USP abre sindicância para investigar contratos de fundação

A falta de transparência com relação aos projetos das fundações, valores, horas de trabalho que os professores dedicam a eles sempre foi o principal motivo de crítica de presença dessas instituições na universidade. Professores, infraestrutura e a própria marca da USP são usados pelas fundações em seus projetos. Em março, o saldo do fundo que a universidade tem para essas taxas de cursos e convênios era de R$ 15,4 milhões – valor irrisório perto dos negócios das fundações. Só a Fusp recebeu R$ 740 milhões em projetos da instituição entre 2007 e 2013.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível e Fundações da Capital, já abriu inquérito após o Estadão publicar as denúncias. Tribunal de Contas do Estado (TCE) também notificou a Fusp para obter todas as informações que não são divulgadas.

Veja aqui as lista três listas de contratos relacionadas aos projetos.

Documento Homologacao2009 PDF

Documento Homologacao2010 PDF

Documento Homologacao2011 PDF

Veja aqui a carta-convite que escolheu a empresa ligada ao professor José Roberto Cardoso