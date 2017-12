MEC já tem data para Enem 2014

O Ministério da Educação (MEC) já tem data para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): dias 8 e 9 de novembro de 2014.

Instituições de ensino onde as provas devem ser aplicadas já estão recebendo consulta para cessão de espaço nesta data. Oficialmente o MEC informou que o calendário ainda não está pronto.

No ano passado, 7,1 milhões de estudantes inscreveram-se no Enem. Em 2009, o exame passou por uma grande reforma e deixou de ser apenas uma avaliação do ensino médio. Desde então, o exame é adotado como seleção de praticamente todas as universidades e institutos federais, além de ser critério para bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Financiamento Estudantil (Fies). As notas do Enem também servem como certificação do ensino médio e para participação do programa Ciência sem Fronteiras.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Normalmente o Enem é realizado em outubro, mas por causa das eleições de 2014 sua realização foi adiada – o que já aconteceu nos outros anos. O governo não cogita fazer a aplicação antes das votações por dois motivos: seria muito difícil organizar um exame gigantesco como o Enem em menos tempo e não seria prudente correr o risco de, às vésperas do pleito eleitoral, gerenciar alguma falha na organização do exame. O histórico do Enem registra falhas graves nas três primeiras edições, de 2009 a 2011.

Olá!

Seja bem-vindo a este blog! Queremos falar de educação pública, vida na escola, carreira docente, acesso ao ensino superior e outros temas ligados ao mundo da educação. Fique à vontade de participar pelos comentários e também pelo e-mail (paulo.saldana@estadao.com).

Atualizado às 21h06