MEC faz consulta aos Estados e municípios sobre base nacional curricular

O Ministério da Educação (MEC) começou nesta semana uma consulta aos Estados, Distrito Federal e aos municípios com o objetivo de subsidiar as discussões para a construção a base nacional comum curricular. O instrumento vai prever o que os estudantes brasileiros devem aprender a cada etapa escolar e é tido como essencial para o País por especialistas.

A consulta atual do MEC vai levantar documentos e normas curriculares produzidas pelos sistemas de educação a partir de 2010, quando foram publicadas as novas diretrizes nacionais. O tema começou oficialmente a ser debatido na pasta no início de julho, como o Estado revelou.

Cada secretário de educação foi comunicado, assim como as representações estaduais da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Os dirigentes podem acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) do MEC e responder ao questionário sobre as três etapas da educação básica – infantil, ensino fundamental e ensino médio – no módulo relativo ao Plano de Ações Articuladas (PAR). Além das perguntas, os dirigentes poderão enviar documentos digitais com as normativas e propostas curriculares dos respectivos sistemas.

Segundo o MEC, também estão sendo realizadas pela diretoria de currículos e educação integral da Secretaria de Educação Básica (SEB) reuniões com especialistas de universidades e professores da educação básica das diferentes áreas do conhecimento.

