MEC anuncia datas para inscrições do Enem 2014

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 serão abertas na próxima segunda, dia 12 de maio, e vão até o dia 23 de maio. As provas ocorrem nos dias 8 e 9 de novembro, conforme este blog revelou no dia 14 de abril.

O pagamento da inscrição poderá ser feito até o dia 28 de maio. As informações do cronograma do exame foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, dia 8, pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Chico Soares, e o ministro da Educação, Henrique Paim. O edital com todas as regras do Enem será publicado na sexta-feria, dia 9, no Diário Oficial da União.

No ano passado, 7,1 milhões de estudantes inscreveram-se no Enem. Em 2009, o exame passou por uma grande reforma e deixou de ser apenas uma avaliação do ensino médio. Desde então, é adotado como seleção de praticamente todas as universidades e institutos federais, além de ser critério para bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Financiamento Estudantil (Fies). As notas do Enem também servem como certificação do ensino médio e para participação do programa Ciência sem Fronteiras.

