Kroton Anhanguera tira de site texto em que dizia que Fies dá lucro para aluno

O grupo Kroton Anhanguera retirou de um de seus sites um texto em que afirmava que o Financiamento Estudantil (Fies) podia até dar lucro para os alunos que firmassem contrato. O site www.novofies.com.br chegou a ficar fora do ar ontem e anteontem, mas nesta quarta-feira, dia 4, voltou a funcionar – mas sem o trecho em questão. A empresa informou que realiza “constantemente atualizações no portal”.

ESPECIAL ESTADÃO DADOS: 7 GRÁFICOS QUE EXPLICAM A FARRA DO FIES

No site, a empresa informava que “a taxa de juros é tão baixa que vale a pena contratar, mesmo que você tenha dinheiro pra pagar o curso.” O texto ainda informava que a taxa de juros do financiamento é menor que a renda da poupança e arrematava: “Se você colocar na poupança o dinheiro que iria usar para pagar a faculdade, você acaba tendo lucro. Não estou falando que o Fies é uma fonte de lucro, não é isso. Foi só um jeito de mostrar que, com o Fies, você acaba pagando muito pouco por algo que vai fazer muito pela sua carreira e pelo seu futuro.”

O Fies foi criado para financiar os estudos de quem não tem condições de pagar. As regras atuais do programa, entretanto, acabam incentivando quem tem dinheiro a entrar no financiamento. Além das facilidades para pagar, os critérios de renda não são muito restritivos.

Reportagem do Estadão da última segunda-feira, 1, mostrou que o custo real do curso poderia sair pela metade do que foi financiado. A matéria citava o site da Kroton Anhanguera, que informou na ocasião que “a educação financeira dos estudantes está inserida no contexto educacional” (leia abaixo a resposta da empresa na íntegra).

O blog Nossa Educação apurou que outras grandes empresas do setor ficaram incomodadas com o teor do site. As companhias negociam com o governo, desde o fim do ano passado, para que o Ministério da Educação (MEC) volte atrás de mudanças que passaram a restringir novos contratos.

Outra reportagem publicada pelo Estadão na mesma segunda-feira mostrou que a União vai arcar com um terço de todo o custo do Fies – mesmo que não haja inadimplência. Isso ocorre porque os juros praticados pelo Fies, de 3,4% ao ano, são menores que a inflação.

Salto. Apesar de ter registrado grande salto no número de contratos do Fies desde 2010, o ritmo de matrículas nas instituições particulares de ensino superior caiu. Instituições particulares têm incentivado alunos que já estavam matriculados e pagavam mensalidade do bolso a aderir o Fies.

A Kroton Anhanguera recebeu de Fies no ano passado mais de R$ 2 bilhões – sendo a empresa no País a mais receber pagamentos do governo federal em 2014. Uma das mantenedoras controladas por ela, a Anhanguera Educacional Ltda., tinha em 2013 mais de 80 mil alunos com Fies. O crescimento de 2010 para cá no número de contratos foi de 2.000%, mas o número total de alunos não subiu – eram 230 mil em 2010 e continuam 230 mil em 2013.

Nota da Kroton, encaminhada no dia 24 de fevereiro:

“Sobre o questionamento relativo à contratação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pelos alunos das instituições da Kroton, a companhia ressalta que a educação financeira dos estudantes está inserida no contexto educacional. Orientação para auxiliar os futuros acadêmicos na melhor escolha de opções de pagamentos e créditos estudantis disponíveis no mercado é uma premissa básica para elucidar as possibilidades viáveis no momento.

Devido a grande procura pelo Fies por parte dos ingressantes, a Kroton considera relevante esclarecer as características e regras do programa do Governo Federal. O objetivo da ação é que o candidato reúna as informações necessárias para tomar uma decisão individual consciente e responsável, que garanta a oportunidade de acesso e conclusão dos estudos. O grupo entende que o financiamento estudantil democratiza o conhecimento para milhares de brasileiros e está em consonância com um dos principais compromissos do país: o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

A respeito do diálogo com o Governo Federal, a Kroton esclarece que continua em negociação com o Ministério da Educação (MEC) visando garantir a sustentabilidade e a efetividade do programa.”

Nota da Kroton encaminhada nesta quarta, 4, às 14h30:

“A Kroton realiza constantemente atualizações no portal. Inclusive, a instituição publicará em breve um material completo, com perguntas e respostas sobre o Fies, o que reforça a preocupação do grupo em informar seus alunos de maneira ampla sobre as novas regras do financiamento.”