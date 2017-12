Inep alerta sobre falso e-mail que fala de problema em inscrição do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta semana um alerta sobre um e-mail falso que tem circulado na internet usando o nome do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mensagem informa sobre supostos problemas no cartão de inscrição do candidato, indicando um link falso para que a situação seja resolvida.

O alerta do Inep, que organiza o Enem, foi colocado na página do exame na segunda-feira, dia 6. “O Inep não enviou e-mail aos inscritos no Enem 2014 informando erros no ‘cartão de inscrição’ ou solicitando recadastramento”, explica a nota postada, informando também o número telefônico de atendimento a dúvidas.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a distribuição de falsos e-mails do Enem haviam circulado em julho e o Inep já havia publicado o alerta na ocasião. Neste ano, de 8,7 milhões de candidatos se inscreveram no Enem. A prova ocorre nos dias 8 e 9 de novembro.

O candidato que tiver dúvidas, basta ligar no telefone 0800-616161.