Enem: machistas não passarão

O Enem tem tradição de propor temas relacionados aos Direitos Humanos na redação, mas poucas vezes o Ministério da Educação (MEC), que organiza o exame, teve uma escolha tão pertinente e feliz como a deste ano.

Com a proposta “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, o exame conseguiu abordar um problema relevante da sociedade, com grande presença na mídia, que é próximo dos jovens – o que facilita a reflexão – e, ao mesmo tempo, sinalizar para a sociedade que, sim, precisamos falar sobre isso nas escolas.

Neste ano, bancadas conservadoras, com apoio de lideranças religiosas, conseguiram influenciar Câmaras municipais e Assembleias Legislativas de todo Brasil a retiraram dos Planos Estaduais e Municipais de Educação metas que indicavam a importância de trabalhar na sala de aula os temas de gênero e sexualidade. Os termos de igualdade de gênero já haviam sido retirado do Plano Nacional de Educação (PNE), no ano passado. Como o Enem se tornou a principal referência para o ensino médio, sendo porta de entrada para quase todas universidades federais (e critério de bolsas do Prouni e Fies), a escolha do MEC tem um peso importante nesse debate.

O tema da redação do Enem não se constrói sobre ideologias, mas traduz uma realidade objetivo. Um drama que atinge todos.

ONU critica Brasil por retirada de termos de igualdade de gênero em planos

Casos de bullying e cyberbullying em escolas envolvendo meninas e homossexuais, além de recentes episódios de estupros em universidades, são reflexos de que o Brasil ainda precisa superar uma educação sexista, homofóbica e descriminatória. E os recorrentes casos de violência física contra a mulher, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a representação feminina na publicidade, por exemplo, mostram que abordar esse tema na redação de um vestibular ainda é muito pouco para o tamanho do problema.

Do ponto de vista pedagógico, a proposta é um ótimo convite para a reflexão. Um prato cheio para a argumentação, com um bocado de fatos recentes que poderiam ajudar no texto.

O Enem ainda sinaliza, indiretamente, que uma ideologia machista tem de ficar fora das universidades. Para não zerar na redação, o participante não poderia desrespeitar os Direitos Humanos – como consta no edital do Enem.

Machistas não passarão – muitas vezes, pela falta de oportunidade de refletir sobre o assunto em casa e na escola.