Cursinho grátis da FGV busca financiamento coletivo

Criado em 2013 para preparar, de forma gratuita, estudantes de baixa renda para entrar na Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo, o Cursinho FGV iniciou uma campanha de financiamento coletivo. O objetivo é garantir a continuidade do trabalho com os alunos, que, ao se matricularem, recebem auxílio com todo material didático, além de alimentação e transporte.

A meta da campanha é captar, por meio de colaborações na internet, R$80 mil. Até esta terça-feira, 23, o projeto cadastrado no portal Kickante havia arrecadado R$ 12,7 mil.

Você pode conhecer e participar clicando aqui.

O Cursinho mantém atualmente 135 alunos distribuídos em três turmas voltadas para Administração Pública, Direito e Administração de Empresas. Segundo informações do cursinho, houve um crescente aumento de gastos, com a alta no número de alunos. “O Cursinho FGV se encontra em uma situação difícil, pois não estamos conseguindo cobrir todos os gastos”, informa texto da campanha.

A FGV – uma das mais renomadas instituições de ensino superior do País – oferece bolsas de estudo aos aprovados de baixa renda, o que possibilita que alunos do cursinho aprovados possam estudar sem custos. Desde o início do projeto, 26 alunos do cursinho já ingressaram na FGV. Também há casos de aprovados em outras instituições, como USP, Unesp e Unicamp.

Todo trabalho do cursinho, que reúne mais de 100 pessoas entre professores e monitores, é voluntário. O dinheiro arrecadado será utilizado para adquirir vale-transporte e vale-alimentação e para cobrir despesas administrativas para os alunos. Atualmente, informa a instituição, o gasto médio por aluno é de R$133,00 por mês. Desse valor, em média, R$44,00 são para vale-transporte, R$80,00 para vale-alimentação e R$9,00 para despesas administrativas.

As atividades no cursinho ocorrem aos sábados, das 8h às 18h, com aulas ministradas por alunos da graduação, do mestrado e do doutorado da FGV. Professores de fora também participam. Monitores da graduação ainda oferecem suporte necessário às dúvidas dos alunos durante as aulas.