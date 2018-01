Coleta do Censo Escolar da educação básica já começou

Os dados do Censo Escolar 2014 começaram a ser coletados nesta quarta-feira, 28, no dia que é considerado o Dia Nacional do Censo. Gestores de escolas públicas e privadas de todo o país devem prestar informações detalhadas sobre alunos, professores, escolas, e turmas de todas as etapas e modalidades da educação básica. A coleta vai até 15 de agosto.

Além de resultar no retrato da educação básica (período da educação infantil ao ensino médio), o Censo permite que o governo tenha informações para formulação de políticas públicas e programas. A partir dos dados também é definido a transferência de recursos, como merenda, transporte escolar, livros didáticos e o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os resultados de aprovação, reprovação e abandono escolar são utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O índice é o indicador de qualidade da educação.

Os gestores informam os dados pelo Educacenso. Após a primeira fase, o sistema será reaberto para validação das informações, 30 dias após a publicação preliminar no Diário Oficial da União, prevista para agosto. Os dados finais após correções e verificações do Censo Escolar serão publicados no dia 23 de dezembro, no Diário Oficial da União.