Ciclo de debates aborda relação da USP com a sociedade

Os 80 anos da USP, completados em janeiro, inspiraram a realização de um ciclo de debates sobre a universidade e a sociedade. O reitor Marco Antonio Zago participa da abertura, nesta terça-feira, dia 4, em debate sobre a difusão do conhecimento. Fernando Henrique Cardoso, Adib Jatene e José Goldemberg, entre outros, também participam.

Segundo o coordenador dos encontro, professor Moacyr Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a ideia não é só debater o legado da universidade, mas pensar o futuro. “Queremos colher opiniões críticas, pensar em propostas afirmativas para os próxiumos 80 anos”, diz ele. “Comemorar não é necessariamente só festejar. É oprganizar a memória de maneira coletiva para traçar novos planos.”

A “Difusão do conhecimento gerado na USP” é o tema do primeiro encontro desta terça, às 9h45. Além de Zago, participam o vice-reitor, Vahan Agopyan, e os quatro pró-reitores: o de Graduação, Antonio Carlos Hernandes, de pós-graduação, Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco, o de Pesquisa, José Eduardo Krieger, e também a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, Maria Arminda do Nascimento Arruda.

No dia 10, será a vez dos jornalistas Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, Álvaro Pereira Júnior, do Grupo Globo, Roberto Godoy, do Estado, e Marcelo Leite, da Folha de S. Paulo. O tema será “A USP e os meios de comunicação”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falarão sobre “Inovação científica”, no dia 17, o professor Luiz Nunes de Oliveira, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP, o presidente da Finep, Glauco Antonio Truzzi Arbix, o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, e o coordenador adjunto de Programas Especiais e coordenador dos Cepids da Fapesp, Hernan Chaimovich.

O último encontro ocorre nos dia 24, com o tema “USP como geradora de conhecimento em padrão de excelência”. Participam do encontro o presidente da Fapesp, Celso Lafer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-reitor da USP, José Goldemberg, e o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene.

Todos os eventos acontecem na Cidade Universitária, zona oeste da capital paulista. O evento é gratuito e as informações e inscrições podem ser feitas por e-mail: usp80anos@usp.br. Todos os eventos poderão ser acompanhados ao vivo pela internet.