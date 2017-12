Chico Soares vai permanecer na presidência do Inep

O professor Francisco Soares vai continuar na equipe do novo ministro da Educação Cid Gomes. Chico Soares, como é conhecido, continua à frente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), onde está desde fevereiro do ano passado.

Fontes confirmaram ao blog que a permanência de Chico teve grande apoio do professor Mangabeira Unger, ministro da Secretaria Assuntos Estratégicos (SAI). A admiração de Mangabeira sobre o trabalho acadêmico de Chico pesou na articulação para sua permanência.

O Inep é responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um grande desafio de logística para o governo. À frente do instituto, Chico Soares teve sucesso na edição 2014 do exame e comandou a implementação de informações de contextualização socioeconômicas dos dados do Enem por escola, por exemplo, e das informações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que chegam às escolas. Professor aposentado da Universidade Federal de Minas Geras (UFMG), é um dos principais especialistas em estatísticas educacionais do País.

Desde que assumiu o cargo, Cid Gomes trocou dois cargos da pasta. Colocou Idilvan Alencar na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme este blog adiantou, e escolheu o professor Manuel Palácio para a Secretaria de Educação Básica (SEB). Palácios ainda não assumiu.

Continuam na equipe os secretários de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), Marcelo Machado Feres, e de Articulação com os Sistemas de Ensino, Arnóbio Marques de Almeida Júnior, o Binho. Secretarias como a de regulaçao (Seres) e de Ensino Superior (Sesu) continuam indefinidas.