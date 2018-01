Chalita coloca professora especialista em creche na secretaria

COM ADRIANA FERRAZ

O secretário municipal de São Paulo, Gabriel Chalita (PMDB), escolheu a professora Emília Maria de Bezerra Cipriano Castro Sanches, da PUC-SP, para ser sua secretaria adjunta na pasta. Emília Maria é especialista em educação infantil, fundadora do Fórum Paulista de Educação Infantil.

A expansão do atendimento em creche é um dos grandes desafios da Prefeitura. Chalita já havia indicado que essa seria uma das prioridades à frente da pasta.

A professora assume o lugar deixado por Joane Vilela Pinto, que fora adjunta do ex-secretário Cesar Callegari desde o início da gestão de Fernando Haddad (PT). Joane havia sido secretária de Educação da cidade paranaense de Foz do Iguaçu, que registrara bons resultados no Ideb.

Apesar de ter tido uma atuação discreta em São Paulo, a expansão da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi tocada por ela de modo bem sucedido. Segundo portaria publicada nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da cidade, Joane é que pediu para sair.

Na posse como secretário, Chalita já avisou que o professor Fernando Almeida, da Diretoria de Orientação Técnica (DOT), continuará na pasta.