Câmara de SP começa discussão do Plano Municipal de Educação

A Câmara Municipal de São Paulo vai começar a debater o Plano Municipal de Educação (PME). A primeira audiência pública do plano já ocorre neste sábado, dia 16.

A exemplo do Plano Nacional de Educação (PNE) – sancionado em junho pela presidente Dilma Rousseff (PT) após um longo trâmite no Congresso – o plano municipal também traça as metas para educação na cidade para os próximos 10 anos.

Além desse encontro, estão previstas mais cinco audiências até setembro. A ideia é abrir o projeto para a participação popular.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O plano estabelece vinte e duas metas a serem cumpridas, assim como elenca as estratégias escolhidas para atingir os objetivos propostos. Temas como universalização do ensino e criação do critério de Custo Aluno Qualidade da Cidade de São Paulo estão entre os pontos do PME.

Na primeira audiência, será apresentado o

Documento substitutivo elaborado pelo vereador Toninho Vespoli (PSOL) PDF

, que é o relator do PME na Comissão de Educação, Cultura e Esportes.

O PME (PL 415/2012) conta com um site específico (acesse aqui).

No sábado, a audiência pública ocorre às 9h no Plenário 1º de Maio da Câmara Municipal de São Paulo. / COM ADRIANA FERRAZ