Número de inscritos de escola pública na Fuvest cai 32%; Medicina tem 55,02 candidatos por vaga

O número de candidatos de escola pública inscritos na Fuvest deste ano caiu 32,4% em relação ao ano anterior. O vestibular que seleciona alunos para a USP teve, em geral, o menor número de inscritos em cinco edições.

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 10, a Fuvest recebeu 141,8 mil candidatos inscritos – uma queda de 17,5% em relação ao ano passado. Desde 2011 não havia uma procura tão pequena para entrar na USP. A instituição oferece para o ano que vem 11.057 vagas.

Com relação aos alunos vindos de escola pública, a Fuvest registrou neste vestibular 42.080 inscritos pelo Inclusp – programa que dá bônus no vestibular a esses alunos. No ano anterior, foram 62.280. A bonificação é a principal aposta da universidade para aumentar os porcentuais de inclusão entre os ingressantes.

Em nota, a Pró-Reitoria de Graduação considerou que a queda no número de inscritos no Vestibular Fuvest 2015 sofreu reflexos da greve na USP e também o efeito da consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “No entanto, o número de inscritos está dentro da média histórica do vestibular Fuvest”, afirma a nota. A universidade reafirmou que está discutindo formas alternativas de ingresso, incluindo o Enem.

O curso mais concorrido deste processo seletivo foi o de Medicina, com 55,02. Medicina em Ribeirão teve 50,51 candidatos por vaga.

Evolução de inscritos:

1998 138.497 1999 138.311 2000 149.240 2001 144.476 2002 146.307 2003 161.147 2004 157.808 2005 154.514 2006 170.474 2007 142.656 2008 140.999 2009 138.242 2010 128.144 2011 132.993 2012 146.892 2013 159.609 2014 172.037 2015 141.888

Concorrência – Relação Candidato/vaga dos cursos mais concorridos: