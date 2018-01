Aulas de Haddad na USP vão abordar ‘cidade e a elite’

A cidade e a elite, o indivíduo, desenvolvimento capitalista, urbanização e a “dominação não-legítima” são alguns dos temas das seis aulas que o prefeito Fernando Haddad (PT) vai lecionar na Universidade de São Paulo (USP) neste ano. O objetivo central da disciplina, segundo a ementa do curso, “é investigar a dinâmica atual do desenvolvimento urbano.”

As aulas do prefeito começam no dia 16 de março e serão sempre oferecidas às segundas, das 9h às 13h, no prédio de Ciências Sociais. O curso é voltado para alunos de pós-graduação.

Segundo o professor Haddad, a cidade vive um momento novo, cujas condições forçam, também, uma análise diversa – cujo caminho de análise o docente-prefeito que apresentar. “Economia e política da cidade se interpenetram e se condicionam de forma inteiramente nova, sugerindo desdobramentos que desafiam os analistas mais sérios”, cita a ementa. “O curso pretende apresentar um arcabouço conceitual que permita ao cientista social incrementar sua capacidade de previsão e crítica dos ambíguos acontecimentos recentes que tiveram a cidade, não como palco, mas como alvo.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A disciplina “Economia (e) Política da Cidade” será oferecida no departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), unidade e departamento aos quais Haddad é vinculado como professor doutor. O ponto de partida do curso será o capítulo sobre cidades de Economia e Sociedade de Max Weber. Já “o ponto de chegada”, segundo o programa, é a análise econômica de David Harvey “que descreve a vinculação entre acumulação de capital e urbanização”.

Leituras. Harvey é um dos mais renomados autores marxistas da atualidade e leciona na City University de Nova York. Em entrevista recente ao Estado, o autor de Cidades Rebeldes afirmou que “transformar São Paulo passa pelo diálogo com os movimentos sociais”. Além de Weber e Harvey, Haddad inclui no programa a leitura de autores como Manuel Castells, Henri Lefebvre, Harvey Molotch e Georg Simmel.

O curso de Haddad vai ter seis aulas expositivas quinzenais, além de análises e leituras da bibliografia. Serão oferecidas 25 vagas para alunos regulares e cinco para alunos especiais (para quem não é matriculado na USP). Nas avaliações, os alunos deverão escrever seis resenhas quinzenais de cerca quatro páginas sobre os autores presentes no programa.

Fernando Haddad possui graduação em Direito, mestrado em Economia e doutorado em Filosofia, sempre pela USP. É professor da USP desde 1997, um ano após terminar o doutorado. Licenciado do cargo, ele retornará à sala de aula sem receber salário. / COLABOROU ADRIANA FERRAZ

Veja o plano de aulas:

AULA 1: CIDADE: DOMINAÇÃO NÃO-LEGÍTIMA E ESFERAS DE VALOR.

Texto de referência: Weber, Max. Economia e Sociedade. A Dominação Não-Legítima (Tipologia das Cidades).

AULA 2: A CIDADE E O INDIVÍDUO.

Textos de referência: 1) Simmel, Georg. As Grandes Cidades e a Vida do Espírito.

2) Simmel, Georg. A Metrópole e a Vida Mental.

AULA 3: A CIDADE E A ELITE

Textos de referência: Molotch, Harvey. “The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place”. The American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 2. (Sep., 1976), pp. 309-332.

AULA 4: CIDADE E DIREITO

Texto de referência: Lefebvre, Henri. O direito à cidade.

AULA 5: DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA E URBANIZAÇÃO

Texto de referência: Castells, Manuel. A questão urbana.

AULA 6 : ACUMULAÇÃO CAPITALISTA, URBANIZAÇÃO E SOCIEDADE

Textos de referência: Harvey, David.

1) Cidades Rebeldes.

2) A Produção Capitalista do Espaço.

3) Os Limites do Capital (Teoria da Renda)