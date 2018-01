Assembleia de SP aprova projeto com novas regras para diretor de escola

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 3, o Projeto de Lei que prevê novas regras para o ingresso, formação e avaliação de diretores da rede estadual de ensino paulista. Segundo o texto do projeto, caso os profissionais não atendam às expectativas de desempenho, poderão ser dispensados.

O projeto de Lei Complementar é de autoria da Secretaria da Educação do Estado, conforme já noticiou este blog. O texto segue para a sanção do governador.

A partir da aprovação da lei, os profissionais serão submetidos a formação e avaliação ao longo dos três primeiros anos de atuação, no chamado estágio probatório. O diretor que apresentar desempenho insatisfatório nesta etapa poderá perder o cargo.

De acordo com pesquisas da área, o gestor escolar tem papel primordial no sucesso da unidade. Caso o novo diretor já for um professor da rede, ele poderá voltar a seu cargo de origem.