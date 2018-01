Após susto, Dilma sanciona PNE sem vetos

COM BÁRBARA FERREIRA SANTOS

Um dia após o previsto, e depois de muita indecisão por parte do governo, a presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou nesta quinta-feira, dia 26, o Plano Nacional de Educação (PNE) – que traça metas e estratégias para a educação para os próximos 10 anos.

Leia aqui a reportagem, adiantada pelo portal do Estadão.

A presidente não realizou a cerimônia prevista para ontem, para a qual já havia sido enviado convites. Isso por que parte do governo não queria manter no texto a previsão de aumentar o gasto da União no setor – e o dia foi de muita negociação. O PNE prevê que o governo federal complemente o orçamento do cálculo do Custo Aluno Qualidade (CAQ). Leia mais sobre isso aqui.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entidades da sociedade civil ainda pediam o veto dois: o que acrescenta ao cálculo dos 10% do PIB para educação gastos de programas de transferências para instituições privadas (com Fies, ProUni e Ciência Sem Fronteiras) e também o que prevê políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb.

Tudo acabou ficando como estava.

Na cerimônia de ontem, a presidente Dilma e o ministro da Educação, Henrique Paim, só apresentou a a segunda fase do Ciência sem Fronteiras.