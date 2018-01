Volta às aulas! Novo colégio, novos professores, novos amigos…E agora?

Pra muita gente, o ano só começa depois do Carnaval. Para os estudantes, no entanto, antes da folia, é preciso se reencontrar com os deveres estudantis. Acontece que tem uma parcela desses alunos para quem esse início de ano é ainda mais especial. Isso porque muitos jovens vão começar o ano, uma nova série e um novo ciclo, também em uma nova escola. E é nessa hora que vem à cabeça todas aqueles dúvidas, medos e incertezas: “Será que vou fazer amigos?” “Será que vou me adaptar?” “Como são os professores?” “E a escola, como será?” . Será, será, será. Essa é provavelmente a palavra que mais povoa a cabecinha de quem está começando em um novo ambiente neste ano.

Calma! Pra te ajudar a iniciar esse novo período da sua vida, a gente separou algumas dicas bem simples pra você não surtar logo de cara no novo Colégio e tirar essa mudança de letra. Segura na minha mão e vem!

1 – Procure o seu grupo: Logo quando chegar ao novo Colégio você vai ver que existem aquelas pessoas com quem tem mais afinidade de assunto, mais proximidade de conversa. É aquilo. Se você não gosta de futebol e é um verdadeiro perna-de-pau não tem porquê se meter com quem joga bem, não é mesmo? O que você precisa ter em mente é que, assim como você, outras tantas pessoas também estarão no colégio pela primeira vez. Fique tranquilo que naturalmente e, aos poucos, você vai se integrando e achando a sua turma.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2 – Participe das atividades propostas: A escola com certeza vai procurar incentivar a interação entre os alunos. Isso pode acontecer em forma de jogos, conversas, dinâmicas, etc… Participe. Como diria Chacrinha, “quem não se anuncia, se esconde”. Então, não se esconda! Ta certo que dá um pouco de vergonha quando aquela tia com o microfone na mão que você nunca viu na vida olha pra você no meio da plateia e te chama pra interagir (acreditem, eu já passei por isso), mas leve na esportiva. Participe das atividades que tem a ver com você!

3 – Converse: Essa ainda é a melhor forma de fazer novos amigos. É difícil? É. Mas valem as outras duas dicas anteriores. Procure interesses em comum, mostre-se interessante e interessado. Poxa vida, você e seu colega sentado do seu lado estão diante das mesmas pessoas estranhas pela primeira vez! Só isso já dá assunto pra vocês se tornarem os melhores amigos da vida.

Bora tentar?

Boa sorte e boa aula!