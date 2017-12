Por Priscila Gil Neto

Psicóloga da Oficina do Estudante

Você está ansioso com o vestibular? Se a sua resposta foi SIM, isso poderá ser usado a seu favor!

A ansiedade é inerente ao ser humano, e é por meio dela que diversas reações comportamentais são reproduzidas; uma das principais e a mais primitiva delas é de preservação. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de uma situação desconhecida ou quando algo foge do controle? Então, a primeira reação que o corpo tem é a de enfrentamento, preparando-nos para o combate.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No período do vestibular é a mesma coisa; no início do curso você estava ansioso para que as aulas começassem, um mês depois se deparou com as dificuldades, a ansiedade aumentou e a matéria acumulou, logo chegou o meio do ano e as inscrições dos grandes vestibulares iniciaram e aí é que o frio na barriga virou dor de cabeça, o sono diminuiu e a preocupação chegou. Calma!

Para que você possa encarar esse período da melhor maneira possível, e usar a ansiedade a seu favor, vamos elencar algumas dicas, para que você esteja sim preparado, mas, acima de tudo, esteja bem para encarar a maratona que está por vir.

#1 Não dê aos problemas do dia a dia mais atenção do que eles merecem: isso só fará com que sua ansiedade aumente.

#2 A ansiedade pode ser sua aliada na motivação; aquele friozinho na barriga é seu aliado na hora de explorar e conquistar novas metas.

#3 A escolha é sua: você poderá paralisar e perder o controle, ou seguir em frente e fazer o melhor que puder.

#4 Pare de viver o futuro! Temos apenas controle do que estamos vivendo no presente.

#5 Faça um bom plano de estudos: isso te auxilia a ter uma tarefa diária e estabelece rotina.

#6 Pratique exercícios físicos: você terá mais disposição para estudar, além de combater os sintomas de ansiedade e stress.

#7 Tenha uma boa alimentação.

#8 Faça exercícios de relaxamento diariamente.

#9 Mantenha o pensamento positivo. Para quem se preparou o ano todo, não tem o porquê deixar a peteca cair.

#10 Divida os temores com alguém, principalmente com os colegas, porque provavelmente eles estão passando pela mesma situação e vocês poderão se unir para atingir o foco.

Lembre-se: antes de tomar a primeira decisão que vier à mente, apenas para que se sinta seguro, pare e reflita. Tente tirar da situação o que há de positivo e o que de melhor! São as pequenas mudanças no comportamento e no dia a dia que serão suas aliadas na hora de lidar com a ansiedade.