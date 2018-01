Viajar ou estudar: o que é melhor para o vestibulando?

Oficina do Estudante

Fala galera, tudo certo?

As férias de julho estão chegando hein…e vocês, já decidiram o que vão fazer? O Curso e Colégio Oficina tem a dica!

Um grande debate gira em torno desse período, principalmente para os vestibulandos. O que se deve fazer: viajar para relaxar um pouco e tirar o stress ou continuar estudando?

Na verdade, o certo é fazer um pouco de cada. É bom sempre dar uma relaxada, deixar a cabeça esfriar um pouco, mas sempre repassando as matérias, principalmente as que tem mais dificuldade.

Isso porque o cérebro acaba esquecendo mesmo, é normal. Imagine nossa cabeça como um copo d’água. Se continuar colocando informação (água), uma hora transborda.

Por isso, vale a pena tirar um tempo para viajar ou sair com os amigos, mas sem se esquecer das provas! Tente viajar por uma ou no máximo duas semanas. Tire esse tempo pra você. Se já marcou uma viagem de um mês, aí não tem jeito, vai ter que levar seus livros com vocês.

E aí? Para onde vocês vão nessas férias?