Viajando juntos: Convivência fora da sala de aula também é necessária

Faaaaala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre amigos (olha só que bonito!). Todos nós sabemos que a escola é, para os jovens, o local onde se concentram as amizades. Evidentemente que isso acontece já que eles passam a maior parte do tempo no Colégio com os colegas dividindo experiências, passando pelos mesmos desafios, frustrações, alegrias, etc… Esse é um período em que se apoiam uns nos outros e criam laços que podem durar a vida inteira.

É importante, no entanto, que essa convivência não fique restrita às paredes da escola. Para os orientadores pedagógicos da Oficina do Estudante, o colégio é sim um ambiente social, de interação e criação de identidade, porém, não pode ser o único. As relações que se desenvolvem internamente precisam crescer e se expandir, é claro, de forma saudável.

Uma forma interessante de fazer com que isso aconteça são as viagens. E elas podem ser tanto idealizadas pelo próprio Colégio quanto organizadas pelos alunos entre si. É importante que a escola proponha atividades extra-sala para que os estudantes tenham a oportunidade de realizar essa integração em ambientes diferentes daqueles do dia a dia. O contato inter-classes também é altamente recomendado para acabar com as famosas “panelinhas” e fazer com que os estudantes possam interagir com pessoas com as quais acabam não tendo muito contato cotidianamente.

No ano passado, os alunos do ensino médio do Colégio Oficina do Estudante visitaram a Ilha do Cardoso, no litoral sul do estado de São Paulo. Um verdadeiro reduto natural cercado de muita natureza e história. Acompanhados dos professores de Geografia e Biologia, os jovens puderam ter experiências únicas de convivência ao mesmo tempo em que aprendiam sobre o local.

Dentre as sensações experimentadas pelos estudantes, rolou até mesmo um passeio em meio a um manguezal com direito a lama e muita brincadeira. Foi com certeza um momento único que eles aproveitaram ao máximo.

E você, qual viagem fez com a sua turma que acredita ter sido inesquecível? Conta pra gente!

Se ainda não fez, ta em tempo! Afinal, sempre é momento para criar boas lembranças!

