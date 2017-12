Vem ver o que a gente preparou pra você não surtar às vésperas dos vestibulares!

E aí pessoal, tudo certo? Novembro está passando feito um raio, já praticamente na metade e pra você não surtar de vez com tantas provas e vestibulares que vem pela frente, nós resolvemos dar aquela mãozinha na hora de rever o conteúdo antes dos grandes exames. No canal da Oficina do Estudante no Youtube, estão rolando alguns vídeos ao melhor estilo “resumão” pra você relembrar tudo aquilo que já estudou durante todo o ano. Este aqui em baixo é o primeiro, com as matérias de História, Filosofia, Geografia/Atualidades e Química. É só clicar, sentar e curtir a aula, beleza? 😉

Vocês já estão carecas de saber, mas não custa dar uma repassada no calendário dos principais vestibulares deste ano. Vamos lá:

UNESP 2016

1ª FASE – 15/11/2015

2ª FASE – 13 E 14/12/2015

UNICAMP 2016

1ª FASE – 22/11/2015

2ª FASE – 17 A 19/01/2015

FUVEST 2016

1ª FASE – 29/11/2015

2ª FASE – 10 A 12/01/2016

Boa sorte!