Vai prestar Enem? Quais temas podem cair na prova de redação do exame?

“Qualquer coisa pode cair como tema de redação no Enem; não dá para especificar e nem chutar”, garante a professora de Língua Portuguesa e Redação do Colégio e Curso Oficina do Estudante, de Campinas, Lilica Negrão. “Mas existem algumas dicas nas quais o estudante deve apoiar-se; e é até possível elaborar algumas suposições”, afirma.

Segundo a professora, o Enem sempre trabalha com temas que tem a ver com o ponto de vista social – ou seja, que envolvem a coletividade. Dentro desse contexto, ela explica que há alguns temas possíveis. São eles:

– Ocupação das escolas pelos estudantes paulistas

– Olimpíadas: tema que envolve todos os brasileiros; quais os benefícios e problemas

– Violência: assunto que sempre volta à tona

– Redução da maioridade penal: assunto que também foi muito falado no ano passado e este ano

– Democracia: participação dos jovens

“Não é possível fazer uma listagem. O que o aluno pode perceber à sua volta; o que aconteceu este ano, ano passado, anos anteriores, quais foram os temas que chamaram a atenção da mídia e temas que são importantes para todos”, explica a professora.

Segundo Lilica, o tema nunca diz respeito à uma pessoa ou num grupo. “Falar de violência, é importante para todo mundo”, exemplifica.

“Essas são dicas que podem orientar o aluno, mas eu volto a repetir? Tudo pode cair, não tem tema da moda”, alerta a professora, que lembra: “Violência contra a mulher não era tema da moda e caiu; efeito e implantação da lei seca, também não era tema da moda, e foi outro tema que caiu”.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante