Qual a importância das leituras de Mundo e Atualidades para as redações dos Vestibulares?

Olá pessoal! Vocês sabem qual a importância de uma boa leitura de Mundo e de Atualidades para fazer uma redação de qualidade?

A professora de redação e diretora pedagógica da Oficina do Estudante, Saray Azenha, explica. “A leitura de mundo é muito importante para qualquer candidato que prestará vestibular.

O aluno precisa saber sobre atualidades, sobre notícias e informações do dia-a-dia, e, principalmente, como ele fará uma relação entre todo o seu conhecimento, e a ação prática”, afirma Saray.

Segundo a professora, o vestibulando precisa saber como ele pesquisará o que aprendeu em Sociologia, em Língua Portuguesa ou em Filosofia, por exemplo, e como transformará esse conhecimento em assunto para a dissertação. Como ele consegue fazer isso?

“Principalmente quando ele tem uma visão geral do que acontece no seu País, no Mundo, e aplica o que aprendeu na teoria em ações práticas, ou seja, quando o estudante consegue fazer essa relação”, explica. “Por isso, a leitura de Mundo e Atualidades é tão importante na produção da redação no vestibular”, completa a professora.

Moara Semeghini

Oficina do Estudante/ Assessoria de Imprensa