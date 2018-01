Projeto de vida profissional

Por Priscila Gil Neto

Psicóloga do Colégio Oficina do Estudante

apoiovest@oficinadoestudante.com.br

Quem nunca passou por uma crise em um período de grandes escolhas que erga a mão!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para essas pessoas, podemos ajudá-las a definir um projeto de vida por meio do processo de Orientação Profissional.

Sim! Projeto de vida. Que nada mais é do que um olhar voltado para si, seus valores, aptidões, o que gosta ou não, estimulando o contato com as próprias certezas e incertezas.

Isso é importante para que se possa ordenar a importância que cada item tem em sua vida e entender que as escolhas estarão cada vez mais presentes, que o escolher tem a ver com o momento vivido, e, ao entrar em contato com o que, num primeiro momento parece muito afastado e inacessível, na verdade nos aproxima de nós mesmos. O autoconhecimento, mesmo que superficial, agrega no processo de escolha, seja ele aos 17 ou aos 50.

Imagine por quantos conflitos os jovens e adolescentes passam; além das “crises” existenciais oriundas da própria idade, eles ainda devem pensar num futuro que ainda nem tiveram contato. Há questões imediatas e urgentes que fervilham em seus corpos e mentes.

Por isso quando o ano do vestibular se aproxima e eles devem escolher a carreira, as crises se potencializam. Trata-se de uma pesada escolha, alavancada por pressões externas e as mais implacáveis delas: as internas.

Como contraditórios que são, não param para refletir sobre o assunto e sobre si e não conseguem lidar com os próprios questionamentos às vezes por não admitirem que precisam de ajuda. Esperam que, como mágica, a decisão surja.

Faz parte do momento! Esse é o mundo adolescente, onde tudo é contraditório e pensar em futuro é pensar no que fazer amanhã.

Segundo o psicólogo Léo Fraiman, em seu livro GPS Profissional, a profissão escolhida agora não será necessariamente a que a pessoa deverá exercer para a vida toda; ao longo da trajetória, outras possibilidades poderão ser descobertas, ou, então, aquela opção que um dia esteve em pauta retornará assumindo a prioridade de vida naquele momento. Em outros casos, a pessoa segue fiel e feliz ao projeto de vida que foi construído anos antes, edificando as escolhas de uma vida.

Analisando as escolhas seja, em primeira estância (período de vestibular), ou executando o que lhe satisfaz por anos, independente das decisões profissionais, todos passam por dúvidas e questionamentos, mas o mais importante é entender que recomeçar é sempre uma opção.

Para que se dê início ao projeto de vida, há algumas perguntas que o próprio indivíduo pode se fazer, na tentativa de buscar o autoconhecimento e elencar de forma mais coesa suas escolhas de vida:

Quais as maiores habilidades que possui que poderiam influenciar na futura profissão?

Quais as matérias que mais se identifica ou identificou ao longo da vida acadêmica?

O que gostaria de fazer como trabalho?

O que precisa para se sentir bem?

Qual ambiente de trabalho ficaria à vontade?

Que tipo de público atenderia?

E tantas outras que surgirão… Quanto mais respostas conseguir de si, mais perto de se conhecer e ter um Projeto de Vida.

Boa Escolha!