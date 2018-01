Professora dá dicas de como aprender novo idioma

A questão da língua estrangeira envolve principalmente interpretação de texto e é uma preocupação para muitos estudantes, para os que estão se preparando para o vestibular ou não. E é importante, além de conhecimentos básicos no idioma, que o aluno esteja ligado nos assuntos de atualidades e na cultura de outros países. Isso vai ajudá-lo durante a leitura. Confira algumas dicas da professora Saray Azenha, coordenadora do cursinho Oficina do Estudante:

Divirta-se e aprenda com séries, filmes e músicas

O que acha de ver sua série preferida com legendas em inglês? “Você consegue se familiarizar principalmente com as palavras novas da língua, absorvendo o idioma”, explica Saray. Outra dica é acompanhar a letra de uma música em outra língua ou ouvir e tentar transcrevê-la. Quanto mais o idioma fizer parte do seu dia a dia, mais fácil e natural será o aprendizado.

Use aplicativos e sites para treinar

A professora recomenda que você use as plataformas. “Alguns aplicativos e sites treinam pronúncia, gramática e aplicam testes direto do celular”, afirma. A professora recomenda o aplicativo Duolingo (http://www.duolingo.com), que é gratuito, para os alunos que ainda não têm muito domínio da língua. Já para os estudantes que querem se aprofundar no idioma, a sugestão de Saray é o site Italki (http://www.italki.com), que conta com professores e possui uma taxa.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante