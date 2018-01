Professor fala sobre mudanças no Enem 2017

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sofrerá uma série de mudanças, que foram anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) que, este ano, será realizado em dois domingos consecutivos — dias 5 e 12 de novembro — e não mais em um único fim de semana. As inscrições estarão abertas de 8 a 19 de maio e o resultado do exame será divulgado no dia 19 de janeiro de 2018.

As mudanças tiveram repercussão positiva em Campinas, em uma primeira análise feita por alunos e professores. Em relação a realização do exame em dois domingos, o coordenador do Ensino Médio do Colégio Oficina do Estudante, Antunes Rafael, diz que tornará a prova menos cansativa para os candidatos.

“Eles terão uma semana de intervalo para rever conteúdos e buscar preparação para as provas do segundo dia”, afirmou. Em relação a antecipação da prova de redação para o primeiro dia, Rafael afirma que pode contribuir positivamente. “Pode ser que o tema esteja diluído nas questões de linguagem e ciências humanas e que o aluno tenha um subsídio teórico e as leituras do texto podem dar uma base para o participante fazer uma redação consistente”. (Com informações de Inaê Miranda/ Correio Popular de Campinas)