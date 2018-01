Professor avalia mudanças no Ensino Médio

A Medida Provisória do Novo Ensino Médio ainda provoca discussões sobre o futuro da educação brasileira. O coordenador do Colégio e Curso Oficina do Estudante, de Campinas, Antunes Rafael, as mudanças do Ensino Médio são positivas. “Nosso ensino médio estava engessado e com números insatisfatórios do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Por isso, a mudança é importante porque”.

Apesar de ser favorável às mudanças, o professor pede cautela na avaliação de como será o novo ensino médio. “Ainda não sabemos como será a organização do conteúdo a partir do 1º ano do ensino médio, como as escolas vão implementar as mudanças”, avalia Rafael.

O coordenador pedagógico também é cauteloso quanto à exclusão de disciplinas como Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia que serão ensinadas até a metade do ensino médio.

Quanto Educação Física, Antunes Rafael é favorável à exclusão: “O estudante pode fazer Educação Física fora da escola, em academia, diferente de aprender Química, por exemplo”.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante