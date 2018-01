Oficina reúne famílias em Encontro de Gerações

A terceira edição do Encontro de Gerações promovido pela Oficina do Estudante reuniu familiares de 25 alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental II no sábado (3) no colégio em Campinas.

O evento reúne diferentes gerações para trocar experiências e descobrir a realidade e a curiosidade de cada uma delas. Seu principal objetivo é o resgate da memória familiar e a valorização de experiências narradas pelos próprios protagonistas das histórias.

“Muito bom!”, declarou Cleonice França Campos, de 75 anos, avó de Giovana, do 7°C.

De mesma opinião foi o aluno Isac Cheng, do 7°C: “muito legal”, disse ele. Também concordou o estudante José Pedro, do 9°A: “muito bacana”.

Ambos tocaram violino no evento, que contou ainda com alunos cantando no coral.

“É um encontro importante porque valoriza a família e a convivência das gerações”, declarou o coordenador pedagógico do Fundamental II, Edvaldo Lopes.