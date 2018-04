Oficina promove workshop para alunos no Geração de Líderes

Alunos do 1º e do 2º anos do Ensino Médio da Oficina do Estudante que desejem participar de um curso que irá aproximá-los da realidade do mercado de trabalho devem inscrever-se até o próximo dia 17 de abril.

O workshop é gratuito, e as vagas são limitadas.

O interessado deve escrever uma redação dizendo o motivo pelo qual quer participar e entregar o texto na coordenação do Médio.

“A iniciativa faz parte do projeto “Geração de Líderes”, que este ano está sendo aprimorado, a fim de que o nosso aluno chegue ao 3º ano com mais ferramentas para decidir a carreira a seguir”, afirma o diretor do colégio, Antunes Rafael.

O workshop será realizado durante quatro encontros nas tardes de sextas-feiras. Levará o estudante a pensar – entre outros aspectos – no ambiente de trabalho que encontrará no futuro; nas competências que precisará ter ou desenvolver – caso opte por essa ou por aquela carreira; e quais ferramentas (plano de ação) terá que usar para obtê-la.

Uma dos atributos que podem ser desenvolvidos, por exemplo, é a liderança.

“Chefe manda. Líder inspira”, ensina a comunicadora Claudia Duarte, que tem no currículo passagens por empresas como a Coca-Cola, e quem ministrará o workshop na Oficina.