Oficina News – Impeachment aprovado. O que acontece agora?

Faaaaaaaala pessoal, tudo bom com vocês?

Não tem jeito. Está nas capas de jornais, nas rodas de conversa, nas discussões nas escolas. O assunto que tem mobilizado o país nos últimos meses é o processo de Impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Só recapitulando então: No último fim de semana, o Congresso aprovou por 367 votos a favor ante 146 contra (incluindo abstenções e faltas) a continuidade do processo de Impeachment da presidente. Cumprida essa primeira etapa, agora o rito segue para o Senado onde também será votado.

Pra tentar esclarecer alguns pontos dessa discussão toda, nós chamamos o professor e diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante para um bate-papo sobre o assunto.

Confere só!

