Oficina Desafio estimula projetos para captação de água

Oficina do Estudante

Em uma pequena cidade da Amazônia a população está preocupada com um problema que se agrava a cada ano: a escassez de água potável. Apesar da região ser muito rica em mananciais, há poucos esforços e recursos para investir em captação e tratamento de água, e isso gera a constante falta de recurso indispensável para a vida.

Dessa forma, uma organização não-governamental, cujo objetivo é preservar o meio ambiente, notou o alto índice pluviométrico local e lançou um concurso para as escolas da região, como tentativa de encontrar uma forma de amenizar ou até solucionar o problema.

A partir dessa situação fictícia (mas uma realidade em muitos municípios brasileiros), o Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) propôs aos alunos do Colégio Oficina do Estudante o desafio de construírem, em grupos, projetos criativos para transformar a água de chuva – captada de diferentes formas, conforme apresentaram os alunos – em um recurso potável, e assim solucionar ou amenizar o problema de centenas de famílias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse ano, o tema do Oficina Desafio foi “Reutilizando a água da chuva”, e os estudantes dos 9º anos do Fundamental II e 1º anos do Médio não pouparam em materiais recicláveis para desenvolverem seus próprios sistemas de captação e tratamento de água. Soluções práticas e inteligentes sempre surgem nesses desafios.

Um dos grupos, por exemplo, inventou um sistema de captação e filtragem da água da chuva no momento em que ela escorre pelo telhado de uma residência. A água é depositada em um recipiente que “filtra” as impurezas, e pode ser usada na área externa da casa.