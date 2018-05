Intervenção lúdica engaja alunos

Oficina do Estudante

Por Juliano Sanches

As atividades extracurriculares colaboram com a formação de uma série de elementos de repertório de conhecimento, capazes de fornecer subsídios para a tomada de decisão da vida adulta.

O apelo à paixão pela ludicidade e o engajamento fazem o aluno interagir com diferentes contextos da cultura.

Divertir e absorver conhecimento

A aposta é promover a quebra de paradigma. Entre as experiências, destaca-se a visita promovida pelo Caminhão da Unicamp nesse mês ao Colégio Oficina do Estudante.

Com a intervenção lúdica, os alunos dos ensinos Fundamental e Médio da Oficina do Estudante têm acesso a uma interação rica em estímulos de ensino e aprendizagem.

Desconstruir visões pré-concebidas

Divididos em grupos, os alunos realizam um projeto proposto pela equipe da Unicamp. Nessa edição, a temática é: “Inovando o Parque de Diversões”.

Com auxílio dos materiais e ferramentas do caminhão “Oficina Desafio”, os estudantes contam com três horas e meia para projetar um novo brinquedo radical e seguro. O desafio fica por conta da adrenalina a cada etapa dos exercícios.

No total, 50 alunos do Colégio participam da prática, mesclados entre nonos e primeiros anos, escolhidos através das notas e desempenho do último Simulado Bônus.