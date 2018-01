O fim de uma jornada é o início de outra

Faaaaaaaaala pessoal, tudo bem?

Pra você que já passou por isso, sabe do que eu vou falar. Já você que ainda vai passar, prepare-se porque as emoções são fortes. Chegar ao fim do ciclo de estudos na escola é com certeza uma vitória. São anos e mais anos entre livros, fórmulas, análises, professores e provas. Lógico que também existem as amizades que fazemos ao longo desse período, as memórias que criamos e as lembranças que vão nos acompanhar para o resto da vida.

Na última sexta-feira, um capítulo terminou para os alunos do 3ºEM e Curso Pré-Vestibular da Oficina. Durante a nossa já tradicional “Festa dos Aprovados”, foi difícil segurar a emoção (e ninguém queria para falar bem a verdade), diante de tantos abraços, carinhos, palavras e despedidas. Os alunos puderam, pela última vez, encontrar seus mestres e dizer aquele “muito obrigado”. Agora calouros de universidades, eles iniciam uma nova e incrível fase das vidas deles. Uma fase que, mais do que formá-los profissionalmente, irá abrir horizontes, expandir mentes, ampliar o conhecimento para os tornar melhores.

Foi bonito de ver a alegria, a emoção dos nossos estudantes dividindo entre abraços apertados e sorrisos, a nova fase que se inicia. Mas melhor do que escrever, é mostrar. Então, senta que lá vem as fotos!

Parabéns queridos alunos!

Boa sorte e até mais!

🙂