Faaaaaaaaala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o nosso post é mais do que especial, afinal, hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. É lógico que todo dia é dia delas, mas o 8 de março é oficial. Como forma de homenagem, nós perguntamos aos professores, alunos e funcionários da Oficina do Estudante quem são as mulheres que os inspiram. O resultado foi emocionante. Olha só!

E você? Qual mulher te inspira?

Conta pra gente!