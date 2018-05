Livros para o Vestibular da Fuvest

Por Rafael Batista

A lista de livros indicados para o Vestibular 2019 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) está disponível.

Este vestibular é um dos mais concorridos do Brasil, pois seleciona para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

Algumas obras literárias são cobradas desde o Vestibular de 2017: Iracema, Memórias póstuma de Brás Cubas, O

cortiço, Vida Secas e Claro Enigma. Outros livros foram indicados pela primeira vez 2018: Minha vida de Menina,

Sagarana e Mayombe.

A novidade para o Vestibular de 2019 é A Relíquia, escrito por Eça de Queiroz. Confira a lista completa de obras que

serão cobradas no próximo vestibular da Fuvest:

Iracema – José de Alencar

Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis

O cortiço – Aluísio Azevedo

A Relíquia – Eça de Queirós

Minha vida de menina – Helena Morley

Vidas Secas – Graciliano Ramos

Claro enigma – Carlos Drumond de Andrade

Sagarana – João Guimarães Rosa

Mayombe – Pepetela

Resumos

Sendo um dos Vestibulares mais disputado do país, nunca será cedo demais para começar os estudos. No Brasil Escola, é possível conhecer a Biografia de alguns destes autores e ler o resumo de algumas obras, confira aqui.

Obras em domínio público

No entanto, nada substitui o contato direto e completo com a obra em questão. Com as facilidades proporcionadas pela internet, os livros que estão em domínio público podem ser encontrados em formato PDF e baixados gratuitamente.

Da relação da Fuvest 2019, estão em domínio público e podem ser encontrados na internet, os seguintes livros:

Iracema; Memórias Póstumas de Brás Cubas; e O Cortiço.

Como Estudar

O Professor Pedro de Godoi Rosário, do Cursinho Oficina do Estudante, separou cinco dicas para estudar literatura.

Quem já fez as provas da Fuvest nas duas últimas edições já teve contato com a maior parte dos livros, mas é

importante estar atento aos detalhes.

1. Ler os livros: PARA O PROFESSOR PEDRO, O RESUMO PODE ATÉ AJUDAR, MAS NADA SUBSTITUI A LEITURA DA OBRA. Ter contato direto com o livro faz com que o estudante tenha lembrança da história e seus personagens. Se for o caso, faça seu próprio resumo.

2. Além do enredo, o leitor deve estar atento a toda a estrutura do texto: o narrador, o tempo da narrativa, o ambiente em que se dá a história etc. Todos esses detalhes podem, de alguma forma, influenciar a trama.

3. É importante que o vestibulandos entendam bem o movimento literário ao qual a obra pertence. As questões do

vestibular vão além da história e exigem conhecimento sobre os aspectos daquela corrente literária. O contexto da obra está diretamente influenciado pelo movimento.

4. LER É UM HÁBITO, POR ISSO, O PROFESSOR PEDRO RECOMENDA LEITURA DIÁRIA DE ALGUNS TRECHOS DE LIVROS. Segundo ele, de 30 a 45 de minutos de leitura, fazendo uma análise da história, torna o estudante apto às provas.

5. Por último, não existem obras mais ou menos importantes, o estudante deve ler todos livros indicados para o

Vestibular.