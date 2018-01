Filosofia foi maior dificuldade do 1º dia de Enem, diz professor

A prova de filosofia foi a maior dificuldade encontrada pelos candidatos que prestaram o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo (5), segundo a avaliação de Célio Tasinafo, coordenador pedagógico da Oficina do Estudante.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“As questões de filosofia esse ano estão mais difíceis”, afirmou. De acordo com ele, era necessário que o aluno tivesse conhecimento dos filósofos abordados na prova, o que antes não acontecia. “São filósofos básicos, como Sócrates e Hegel. Mas são questões um pouco mais exigentes se comparadas aos anos anteriores”, explicou.