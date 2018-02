Festa dos Aprovados 2018

A Oficina do Estudante abriu as portas da escola esta semanapara recepcionar os ex-alunos do colégio, que foram aprovados no Vestibular 2018. Participaram da festa, estudantes do 3º ano do Ensino Médio e os dos cursinhos pré-vestibular. Além disso, participaram os que cursaram o 2º ano do Médio no ano passado e que também foram exitosos no vestibular como treineiros.

Só na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Oficina aprovou 209 alunos – e isso apenas com a contagem do início da 3ª chamada. Serão 12 chamadas no total.

O evento contou com o corte de cabelo dos bixos,; pintura do rosto (feita por professores e funcionários da Oficina); show da bateria do curso de medicina da Unicamp; lanche com salgados, refrigerantes, sorvetes e doces; vídeo de homenagens; e sorteio de brindes.

Entre os prêmios, o IPhone 8, o mais aguardado dos brindes, foi ganho por Marina Cristina Vazan, que passou tanto na Unicamp quanto na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Marina cursará pedagogia na universidade campinense.

Durante toda a festa, muitos abraços, beijos, parabéns e despedidas. Esse foi o último contato oficial dos estudantes com o colégio. Mas, esse não é o fim. Pelo contrário, é só o começo de uma nova fase na vida dos calouros.

Depois de tanto esforço, vem a recompensa! Parabéns a todos, que, mais do que aprovados, o foram entre os melhores! Nós já estamos com saudades! Teremos vocês para sempre em nosso coração…