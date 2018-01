Exposição na Oficina do Estudante celebra o Dia da Mulher

Flagrantes do dia-a-dia no trabalho de diversas mulheres é o tema da exposição fotográfica ‘Simplesmente Mulher’, que abre na próxima quarta-feira, 8 de março, no Espaço Cultura, do Curso e Colégio Oficina do Estudante, em Campinas. A entrada é gratuita.

A mostra, feita em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, tem imagens do fotógrafo Vitor Cecchino, e fica em cartaz até a primeira quinzena de abril.

A exposição terá diversos flashes de mulheres com suas personalidades distintas – todas elas são colaboradoras da Oficina.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante

Agende-se:

O quê: Oficina Cultura – Exposição Fotográfica ‘Simplesmente Mulher’ – Exposição de fotos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Quando: De 8 de março a até a primeira quinzena de abril.

Onde: Colégio Oficina do Estudante – Rua Avenida Brasil, 601 – Jardim Guanabara, Campinas, f. (19) 3241-6688

Quanto: Entrada gratuita