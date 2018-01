Estudar sim, mas também viver!

Oficina do Estudante

Fala galera, tudo certo?

Nesta semana tivemos uma das notícias mais bizarras do mês. A Universidade de Tianjin, na China, está oferecendo aula de como encontrar um par romântico.

Olha só que estranho. O curso oferece aulas e até um diploma para o formado na arte da sedução. Um país enorme como a China não poderia ter esse problema. Isso só mostra uma coisa: não podemos confundir o foco nos estudos com a abdicação da vida social.

É essencial para todos os estudantes, principalmente para os que vão prestar vestibular neste ano, estar de bem com a vida, com uma vida social ativa.

Por isso, o curso e colégio Oficina do Estudante está sempre promovendo ações que incentivam a interação social entre os alunos. Tudo deve ser feito com um planejamento balanceado, que faça o aluno estudar bastante, mas também curtir a vida com os amigos. Afinal de contas, esse tempo de adolescência não será recuperado, então é preciso aproveitar bem!

Aproveite, mas nunca deixe de estudar! Esse é o caminho do sucesso!