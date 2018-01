Estudante deixa a família para estudar em Campinas e comemora 1º lugar em Medicina na Famerp 

Oficina do Estudante

Rodrigo Genari deixou a cidade natal, a família e os amigos, para estudar em Campinas; ele encarou 50 horas de aulas semanais, além de plantões diários e de ao menos 19 simulados

O estudante de Casa Branca, Rodrigo Genari, de 19 anos, passou em 1º lugar na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) – uma faculdade estadual das mais bem-conceituadas de Medicina e Enfermagem do País – em um disputado vestibular, com 203,7 candidatos por vaga.

O jovem comemora também a 28ª colocação em Medicina na Fuvest 2017, em resultado divulgado nesta quinta-feira (2). Além da aprovação para mesmo curso na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba (MG), Genari aguarda ainda o resultado na Universidade estadual Paulista (Unesp). Rodrigo espera, ainda, o resultado da Unicamp 2017, que sai ainda este mês, para o mesmo curso.

O futuro médico encarou a saudade da mãe e dos amigos – ele mudou-se de Casa Branca (cidade de 28 mil habitantes) para a casa do tio, que mora em Campinas, para frequentar o cursinho pré-vestibular no Curso e Colégio Oficina do Estudante.

Além de mudar de cidade, Rodrigo encarou uma rotina de estudos bastante regrada, sem grandes invenções, mas com muito esforço.

Ele enfrentou mais de 50 horas de aulas semanais, plantões todos os dias durante a tarde, compareceu às aulas extras de todas as disciplinas aos sábados e realizou ao menos 20 simulados (a maioria realizados em pelo menos dois dias de provas).

Famerp

A Famerp possui o 2º maior hospital-escola do Brasil, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que perde apenas para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) é uma das 6 faculdades estaduais de Medicina de São Paulo e seu curso médico é ministrado no sistema tradicional.

Uma das mais bem-conceituadas faculdades de Medicina e Enfermagem do país, se destaca por possuir o segundo maior hospital-escola do Brasil, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que perde apenas para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

Moara Semeghini/ Oficina do Estudante