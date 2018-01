Aprender por meio das histórias…da sua família

Fala galera, tudo certo??

Você já deu um abraço no seu avô ou avó hoje? Então vai lá, a gente espera…

O Colégio Oficina do Estudante fez no último final de semana mais uma edição do Encontro de Gerações. Nele, os alunos do Ensino Fundamental trouxeram seus avozinhos e avozinhas para o colégio, onde foram entrevistados por seus colegas de sala. Olha que legal!

Assim, os alunos descobriram um pouco mais sobre a família e a história dos seus colegas. Além disso, não tem nada que os avós gostam mais do que uma boa conversa!

A satisfação no rosto dos alunos e dos avós quando o encontro acabou era muito clara.

O papel da família na educação da criança é essencial, todo mundo sabe. Faça um esforço, eu sei que às vezes a gente acha que está sem tempo ou tem coisas “mais importantes” pra fazer, mas eu garanto que vale a pena. Pensa só no que eles já viveram o que têm de histórias para contar.

Então tente nesta semana conversar com o seu avô ou avó sobre qualquer assunto. Tenho certeza que você vai curtir!