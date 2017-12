Emprego dos Tempos Verbais (I)

De forma genérica, a respeito dos modos verbais tem-se que o Indicativo somente menciona o fato como sendo certo, mesmo que este ainda não tenha ocorrido, ou que venha a ocorrer num tempo indeterminado e incerto; o Subjuntivo sugere a ocorrência e deixa-o à sujeição de alguma circunstância; no Imperativo, o interlocutor sabe que este tem o significado claro e definido, por isso não há tempos, e sim formas: a afirmativa e a negativa.

1. Tempos do Modo Indicativo: a. Presente b. Pretérito Imperfeito c. Pretérito Perfeito d. Pretérito Mais-Que-Perfeito e. Futuro do Presente f. Futuro do Pretérito

2. Tempos do Modo Subjuntivo:

a. Presente

b. Pretérito Imperfeito

c. Futuro

3. Formas do Modo Imperativo:

a. Afirmativo

b. Negativo

Modo Indicativo

1. Presente:

a. Exprime um fato atual, que ocorre no momento da fala.

Ex: Os contribuintes protestam nas ruas de São Paulo.

b. Exprime um fato que ocorrerá em um futuro próximo.

Ex: Os cientistas chegam amanhã.

c. Exprime um fato passado como se fosse atual (presente histórico).

Ex: Governo libera transgênicos com restrições.

d. Exprime um fato rotineiro, frequente, habitual (presente frequentativo).

Ex: Eu como muito.

e. Exprime um fato que não pertence a um período ou tempo determinado (presente durativo).

Ex: A Igreja condena o uso de pílulas anticoncepcionais.

2. Pretérito Imperfeito:

a. Exprime um fato passado, mas do qual se destaca a sua duração.

Ex: Os bandidos fugiam no momento em que a polícia chegou ao local.

b. Substitui o futuro do pretérito, especialmente na linguagem coloquial.

Ex: Você ia ao banco para mim?

c. Inicia uma narrativa, indicando um tempo impreciso, vago.

Ex: Era de noite quando avistei o barco.

d. Substitui o presente, denotando cordialidade, polidez, respeito.

Ex: Eu preferia uma limonada suíça.

e. Indica uma ação passada habitual (pretérito imperfeito frequentativo).

Ex: Eu não gostava de comer abobrinha.