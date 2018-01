Educar através da arte de contar histórias

Oficina do Estudante

E aí pessoal, tudo bem?

Hoje a gente vai falar de uma arte milenar, mas que nos dias de hoje, com tanto Facebook, Snapchat e afins, acabou sendo esquecida. É a arte de contar histórias.

Isso mesmo. Você provavelmente já contou ou ouviu alguém contar uma história pelo menos umas vez na vida. Tanto ouvir quanto contar a história quanto ouvi-la é sempre muito gostoso.

E foi com essa intenção, de aumentar a critivade e a imaginação dos alunos do Ensino Fundamental, que o Colégio Oficina do Estudante de Campinas iniciou, nesta semana, o Clube de Leitura.

Na aula inaugural, a contadora de histórias profissional Kalinde Braga fez uma apresentação super interativa que lotou a Arena do colégio.

Para Kalinde, que ministrará essa atividade extracurricular na Oficina, as aulas servem tanto para os que amam quanto para os que odeiam ler. “A intenção é fazer ter interesse pela história, mesmo que não vocês não gostem tanto de ler. Assim, talvez possam desenvolver esse interesse pela leitura”, afirmou para os alunos durante a abertura.

A contadora de histórias ainda diz acreditar ser imprescindível o toque pessoal nesta prática. “Contar histórias é impossível de ser feito através das mídias. É preciso estar junto, pessoalmente, olhar nos olhos da pessoa e compartilhar esse momento junto”, afirmou.

Seja de aventura, ação, romance ou suspensa, uma história bem contada é sempre um programa a ser aproveitado.

E você, qual história tem lido ou escutado ultimamente? Comenta aí 🙂