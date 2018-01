Dicas importantes para analisar escolha da faculdade ideal

Além de escolher o curso, o vestibulando tem outro grande desafio: decidir a melhor faculdade para sua realidade. É preciso levar em conta o perfil de cada estudante e se a universidade corresponde aos seus objetivos em relação a carreira.

Se a estudante não tem o sonho de estudar em uma universidade específica, acaba ficando a dúvida se é melhor escolher uma universidade pública ou privada. “Geralmente, as universidades públicas apresentam um número maior de pesquisadores e um perfil mais voltado para a parte acadêmica. Já as universidades particulares possuem professores com uma vivência maior de mercado e atividades mais práticas”, explica Célio Tasinafo, coordenador pedagógico do Curso Oficina do Estudante.

Outra análise importante para ser feita pelo jovem é a localização, ou seja, saber se ele pretende estudar perto ou longe de casa. Além de analisar a preferência do estudante – se prefere as cidades pequenas ou grandes, há também a questão dos gastos e de saber lidar com a distância da família. “Se a escolha for por outra cidade, é preciso ver a disponibilidade de recursos para se manter nesse lugar”, alerta Célio.

Mesmo assim, a qualidade de ensino da universidade ainda é o principal motivo das escolhas dos candidatos.