Cursinho Enem: porquê a Oficina é a melhor escolha

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é utilizado pelas universidades federais como base para a seleção de estudantes, fazendo com que muitos alunos necessitam de aulas preparatórias com cursinho preparatório Enem foco nesse conteúdo específico.

Originalmente – em 1998 – foi criado para avaliar as habilidades de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, mas se tornou um importante instrumento na avaliação de alunos e de instituições de ensino do País.

Por isso, o Curso e Colégio Oficina do Estudante oferece um atendimento personalizado para esclarecer dúvidas sobre o Enem, assim como simulados, em que os estudantes potencializam seus conhecimentos resolvendo exercícios normalmente cobrados pelo exame.

Metodologia de Ensino da Oficina do Estudante

A metodologia de ensino da Oficina tem por base a proposta pedagógica do Sistema Didático ETAPA – referência em educação.

Desse modo, todas as atividades didáticas e pedagógicas asseguram conceitos relativos aos conteúdos ministrados no Ensino Médio.

A metodologia também tem por finalidade o desenvolvimento das habilidades e competências por parte dos alunos, para que possam enfrentar os desafios acadêmicos e profissionais atuais e futuros.

Entre os maiores recursos pedagógicos do Curso e Colégio Oficina do Estudante encontram-se professores altamente capacitados. São mestre e doutores constantemente motivados a trabalhar as competências dos alunos, ajudando-os a desenvolver habilidades e conhecimentos que lhes serão essenciais para a vida.

SIMULADOS AJUDAM A PREPARAR NOSSOS ALUNOS PARA O ENEM

O bom desempenho escolar dos alunos da Oficina, e, a consequente aprovação deles em vestibulares e demais exames, é o que move a escola.

Como uma instituição empenhada em oferecer o melhor, investe em estrutura voltada a todas as necessidades dos alunos que a frequentam.

Um dos recursos utilizados para melhor prepará-los são os simulados, nos quais os estudantes colocam em prática todo o aprendizado em sala de aula.

Ao fazê-lo, descobrem em quais conteúdos têm um bom desempenho e em quais é necessário aprofundar-se (investindo um tempo maior de estudo e leitura exatamente onde é preciso).

Considerada uma instituição de ensino de alto nível, a Oficina do Estudante prepara seus alunos desde o fundamental até o cursinho pré-vestibular, disponibilizando oficinas e workshops como métodos de ensino de apoio.

Para conhecer de perto toda a estrutura e metodologia de ensino, entre em contato com a instituição e agende uma visita!