Contagem regressiva para o vestibular

A pouco mais de 2 meses para o fim do ano e 1 para o início da temporada de vestibulares, os estudantes estão surtando com os últimos preparativos para as provas. Mas calma! Você meu caro, minha cara, é um deles? Se é, respira fundo e vem comigo porque, acredite, se você ainda quer estudar, dá tempo.

É lógico que milagre não vai acontecer (ou será que vai?) caso você não tenha se dedicado ao longo do ano. Mas vamos combinar. Se você fez a lição de casa, estudou certinho, se empenhou…o que pode dar errado? Confia em tudo o que você fez e bola pra frente.

Pra muita gente que fez tudo isso que eu listei ali em cima, ainda não é suficiente. Tem vestibulando que gosta de se colocar à prova, como dizem, saber se realmente está sabendo todo o conteúdo. Para estes e outros, a dica é uma só: Simulados.

Os simulados são a melhor forma de você se colocar realmente à prova nessa reta final dos estudos. No último domingo (04/10), por exemplo, o Colégio Oficina do Estudante realizou o seu já tradicional Simulado Aberto Unicamp. Funciona como no dia do vestibular: Os alunos vão ao mesmo local onde prestarão a prova em novembro, tem o mesmo tempo, o número de questões e de redações é igual…Tudo tudo um CTRL C + CTRL V do vestibular para que os estudantes tenham a experiência mais próxima possível do teste que enfrentarão num futuro bem próximo. MUITA gente participou.

Os professores aqui do Colégio orientam: Esse tipo de treinamento é ideal para que o aluno se organize, para que entenda como a prova funciona, de que forma vai administrar o tempo, etc… É preciso que o vestibulando treine como se estivesse realmente no dia da prova.

Pra você que não conseguiu fazer o simulado da Oficina, fica a dica: Treine em casa mesmo. Pegue provas dos anos anteriores, cronometre o tempo, e tente se organizar. Agindo assim, você consegue se preparar melhor, se programar e passar pelo vestibular sem sustos.

Boa sorte e boas provas!